محافظ جنوب سيناء يؤكد ضرورة الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مساء اليوم اجتماع لجنة صندوق الاسكان وذلك بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، وتمت مناقشة موقف الإسكان الاجتماعى والوحدات السكنية ونسب التحصيل بعد عرض رئيس كل مدينة لموقف مدينته من التحصيل والمتأخرات.



وأكد المحافظ على متابعتة الشخصبة لهذا الأمر من أجل الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة، كما تمت مناقشة القرارات الصادرة بخصوص الإسكان الإدارى، مع تكليف السكرتير العام والمساعد بحل كافة المشاكل الخاصة بالمواطنين واعطاء الاولوية للحالات الخاصة وذوى الهمم ، كما تم اتخاذ عدد من الاجراءات الهامة ومنها تفعيل لجان الحجز الادارى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين عن تسديد الايجارات او الاقساط طرف المستغلين لتلك الوحدات.



كما تمت مناقشة ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ومتابعة كافة المشروعات الجارى العمل بها على ارض المحافظة.











اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أثناء مناقشةمناقشة موقف الاسكان الاجتماعى



محافظ جنوب سيناء أثناء مناقشة الخطة الاستثمارية



مديرى المديريات الخدمية بالمحافظة



مديرى المديريات والإدارات الخدمية بالمحافظة



