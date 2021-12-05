محافظ جنوب سيناء: لا مكان لأى موظف فاسد أو متقاعس على أرض المحافظة

جنوب سيناء - فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مؤتمر المتابعة الدورية برئاستة، اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، فى إطار استكمال أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، بحضور اللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة واللواء خالد متولى مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والقادة التنفيذيين بالمحافظة ورؤساء المدن ومديرى الادارات والمديريات بالمحافظة.

تناول اللقاء عدد من المشروعات الهامة ومنها تطوير محكى الجبيل ومتابعة موقف التجمعات التنموية بالمحافظة بعدد من التجمعات البدوية ، وفى اطار مواجهة التسرب من التعليم تم مناقشة انشاء وتركيب عدد من الفصول الذكية حيث تم الانتهاء من انشاء، وتركيب 3 فصول بوادى مندر بشرم الشيخ وفصل بقرية الطرفة بكاترين وفصل اخر بوادى فيران وجارى استكمال تركيب عدد اخر من الفصول سابقة التجهيز، بباقى المدن وذلك بالتنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى.

كما امر المحافظ بالبدء الفورى فى انشاء المجمع الدينى بمدينة نويبع ، كما وجة بارسال لجنة هندسية، لدراسة ومعاينة متطلبات كنيسة النبى موسى بطور سيناء ، وكذا تقديم ملف كامل عن احتياجات تطوير الحملة الميكانيكية بالمحافظة، لرفع كفائتها ، واشار المحافظ انه سيجرى تقييم شامل بكافة الادارات والمديريات ابتداء من بداية العام القادم، وانه لا مكان لأى موظف فاسد او متقاعس على ارض المحافظة ، وأنه لابد من مشاركة الجميع فى بناء الجمهورية الجديدة ،ووجه المحافظ بتكليف كل رئيس مدينة باعداد كشوف بأسماء المستحقين من ذوى الهمم بالمدن لإعداد المساعدات اللازمة من اجهزه وخلافة لتوزيعها وذلك بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم.