محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير الطرق بنطاق أحياء العرب والمناخ والضواحى

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، عن تواصل أعمال التطوير الجارية بعدد من الشوارع بمختلف أحياء بورسعيد، مشيرا إلى ان الأجهزة التنفيذية واصلت أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان بداية من شارع سعد زغلول بالثلاثينى بحى العرب و تشمل إعادة رصف ورفع كفاءة وتمهيد الشارع ، وإزالة الاشغالات و زيادة الطابع الجمالي،

كما أكد المحافظ على استمرار أعمال رصف شارع 23 ديسمبر ، مؤكدا أنه جاري الانتهاء من أعمال التطوير فى أقرب وقت ، والتى تأتى فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الاذدحام و تشمل توسعة و تأسيس بعض الأماكن و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية ، بما يخلق محور مروري على أعلى مستوى بالمنطقة ، وتتم الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق والنقل وبالتنسيق مع حى المناخ وحى العرب والزهور والضواحي.

يذكر أن أعمال التطوير الجارية بشارع 23 ديسمبر تشمل بداية شارع 23 يوليو و حتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول 3800م ،مشيرا إلى أن يجرى تطوير عدد من الشوارع بنطاق العرب والمناخ بالتوازي ، وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت ، بما يحقق السيولة المرورية ومنع الازدحام فى مختلف الأحياء ببورسعيد.



أعمال تطوير الطرق بنطاق أحياء العرب والمناخ والضواحي (1)



أعمال تطوير الطرق بنطاق أحياء العرب والمناخ والضواحي (2)



أعمال تطوير الطرق بنطاق أحياء العرب والمناخ والضواحي (3)