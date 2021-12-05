محافظ بنى سويف يوافق على عمل بيارات لارتفاع منسوب المياه الجوفية بالدوالطة

بنى سويف هانى فتحى

وافق الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بتوفير اعتماد مالى لعمل بيارات كـ"حل عاجل" لتخفيض منسوب مياه الجوفية بقرية الدوالطة، والتى كانت سببا كبيرا فى معاناة الأهالى، نظرا لاضطراهم لكسح المياه بصفة مستمرة، مشيراً إلى أنه تم تكليفاته للوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى سويف بالتنسيق مع شركة المياه بعمل مقايسة تقديرية للبيارات، والتى ستنفذها الوحدة المحلية تحت الإشراف الفنى لشركة المياه، فى حدود الاعتماد الذى توفيره لهذا الغرض.

وكان المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم قد كلف "مطلع الشهر الماضى" نائبه الدكتور عاصم سلامة، ببحث مشكلة المياه الجوفية بالقرية بعد شكاوى الأهالى من ارتفاع منسوب المياه ببعض المنازل والشوارع بالقرية، وذلك للوقوف ميدانيا على طبيعة المشكلة والعمل على حلها من خلال إجراءات فنية عاجلة.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ "د.محمد هانى غنيم" قام نائب المحافظ، بزيارة القرية، ولقاء الأهالى ومعاينة المشكلة على الطبيعة برفقة التنفيذيين المعنيين من الوحدة المحلية وشركة المياه، والتى تبين من خلالها ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى بعض الأماكن بالقرية، حيث تم الاتفاق على دراسة وتنفيذ بعض الحلول الفنية العاجلة، من خلال إنشاء بيارات لتخفيض منسوب المياه وتجميعها داخل البيارات لصرفها، مع تكليف شركة المياه " حينها" بإعداد مقايسة تقديرية والتنسيق بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتوفير الاعتماد المالى للتنفيذ، وذلك بالتوازى مع استمرار كسح المياه.