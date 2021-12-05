محافظ بنى سويف يستقبل مجلس إدارة النادى الرياضى الجديد بعد فوزه فى الانتخابات

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،النائب اللواء سامي توفيق رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضى الجديد، ومجلس الإدارة : أحمد صلاح رشوان نائب رئيس النادي، نبيل معارك أمين الصندوق، الدكتورة هبة عبد العظيم، الدكتور أحمد عبد الله خلف، و مصطفي شعبان، إبراهيم الشيمى،مصطفى عاشور،و لطفي أبو زيد،أحمد حمدي ، عقب نجاحهم فى الانتخابات التى جرت نهاية نوفمبر الماضى.

وقدم المحافظ التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بفوزهم في الانتخابات، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مهمتهم الجديدة بالنادى واستكمال مسيرته الرياضية والاجتماعية وعودته إلى سابق عهده كأحد الأندية الهامة بالصعيد والذي يعتبر ممثلا رسميًا لمحافظة بني سويف، مؤكدا دعمه المتواصل للنادي كأحد أقدم وأعرق الأندية الرياضية بالمحافظة، والتعاون مع مجلس الإدارة الجديد لتحقيق آمال وتطلعات المواطن السويفى.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع أعضاء مجلس الإدارة بعض الجوانب الخاصة بخطة مجلس الإدارة الجديد ،لتحقيق تطلعات الشارع السويفي في النادي الذي يحمل اسم المحافظة، مؤكدا على أهمية العمل من خلال فكر عصري في إدارة موارد النادي وتنفيذ أجندة تطويره والدفع بكافة الأنشطة به إلى مستويات متقدمة، مشيرا إلى أهمية استثمار موارد النادي بشكل أفضل العمل وتوفير مناخ ملائم وفريق عمل متخصص يعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تقدم في خطة تطوير النادي في المرحلة القادمة.

كما طالب المحافظ بأهمية المشاركة الفاعلة في تنفيذ خطة بني سويف التنموية تفعيلا لدور المشاركة المجتمعية،والذي سيعود على النادي بعوائد كبيرة على كافة المستويات، مشيرا إلى بعض المشروعات النوعية التي تنفذها المحافظة في أكثر من مجال والتي بدأ المواطن يجنى ثمارها اجتماعيا واقتصاديا خاصة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".



جانب من القاء



محافظ بنى سويف مع اعضاء مجلس ادارة النادى الرياضى



محافظ بنى سويف مع اعضاء مجلس الادارة