محافظ الدقهلية: حد أقصى أسبوع لإنهاء أى مشكلة تعترض مشروعات تطوير العشوائيات

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد، اجتماعا للجنة التيسيرية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير عواصم المحافظات والمناطق غير المخططة بمدينة المنصورة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والمهندس أسامة إسماعيل منسق عام صندوق التنمية الحضارية، والمهندسة نهاد البلتاجى مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، ونقيب مصطفى ابراهيم عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمة على التنفيذ، ومديرى الإدارات المختصة بالمحافظة وممثلى شركات المرافق ومسئولى حى غرب وشرق المنصورة.



وقد استعرض المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذى ونسب التنفيذ للأعمال الجارية بالمشروعات بمنطقة مساكن الجلاء ومشروعات اسكان ارض حى شرق وكذا مشروعات تطوير المنطقة الواقعة بين شارع محمد فتحى والجلاء والسيد سليم والثانوية (سوق ستوتة) وتطوير منطقة سندوب، موجها بقيام كافة الجهات المشرفة على تنفيذ المشروع سرعة التنفيذ للمهام المنوطة بها والعمل المستمر من اجل تذليل العقبات التى تعترض التنفيذ للمشروعات لدخولها الخدمة تلبية لاحتياجات المواطنين.

والجدير بالذكر أن المشروعات الجارية بمشروع عواصم المحافظات تشمل مشروعات أرض حى شرق المنصورة والجارى عليها إنشاء 11 برج سكنى بعدد وحدات سكنية 520 وحدة، وكذا مشروعات بأرض مساكن الجلاء يجرى عليها انشاء 7 أبراج سكنية بعدد وحدات سكنية 717 وحدة. كما سيتم تنفيذ مشروع اسكان على ارض سجن المنصورة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين لحاجة المحافظة الملحة لوحدات سكنية، ومنطقة (سوق ستوتة) يتم تطويرها بتكلفة 143 مليون جنيه، كما يتم تطوير منطقة سندوب بتكلفة 116 مليون جنيه.

وقد اكد " مختار" على أن هناك حد أقصى أسبوع لإنهاء أى مشكلة من المشكلات التى تعترض العمل بجميع مشروعات تطوير عواصم المحافظات أو تطوير العشوائيات بالتنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية دون تقصير، مؤكدا على أن ما تشهده المحافظة من مشروع تطوير المناطق الغير مخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات هو بحق إنجاز كبير للدولة المصرية فى ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسى للجمهورية الجديدة وقطار التمنية الذى تشهده مصر فى كافة القطاعات، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ المشروع القومى لتطوير المناطق الغير مخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.