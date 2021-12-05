محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال بيت العائلة المصرية بمرور 10 سنوات على تأسيسه (فيديو)

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من احتفال بيت العائلة المصرية "فرع الإسماعيلية " بمرور 10 سنوات على تأسيس بيت العائلة المصرية، والذى أقيم تحت شعار معا نبنى مصر، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والشيخ وحيد عايش، والأنبا مكاريوس توفيق، رئيسا بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، والدكتور كمال بريقع ممثلا عن بيت العائلة المصرية المركزي، وممثلي بيت العائلة المصرية المركزي، والدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية السابق، والدكتور أحمد جمال خطاب، ونواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالإسماعيلية.

وعلى هامش الاحتفال، افتتح محافظ الإسماعيلية، مقر بيت العائلة المصرية "فرع الإسماعيلية"، والذى تم إنشائه بديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، بشارع محمد على بحي أول الإسماعيلية.

وفى كلمته أثناء الاحتفال، رحب اللواء شريف فهمي بشارة، بضيوف الإسماعيلية، معبرًا عن سعادته بافتتاح مقر بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية تزامنًا مع مرور 10 سنوات على افتتاح الفرع الرئيسي لبيت العائلة المصرية بمشيخة الأزهر، والذي أسس نتيجة حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، بفكرة من الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وبالتعاون مع البابا شنودة الثالث، ليؤكد لنا دومًا أنه لا مجال الاختلاف بين الأزهر الشريف والكنيسة العريقة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن بيت العائلة المصرية صرح عظيم، مؤلف من رجال الدين الأجلاء ليعملوا معًا بين اروقته لنبذ العنف والارهاب، وترسيخ قيم المحبة والسلام ونشر الطمأنينة والسماحة الدينية. والدفاع عن حقوق الإنسان وتأكيد المواطنة، والعمل معا لبلورة خطاب ديني جديد من أجل مستقبل أفضل والحفاظ على الشخصية المصرية وصون هويتها.

أضاف "بشارة"، أدعوكم لمواصلة ما تقدمونه من ندوات وتوصيات، وتوجيه رسالتكم السامية من أجل الوطن والمواطنين، وحق الجميع في عيش مشترك من أمن ومساواه في المواطنة والحقوق والواجبات دون الالتفات إلي الدعاوي المغرضة، وإيمانًا منا أنه لا يتطور المجتمع ولا ينهض إلا إذا سلمت عقولنا وعقائدنا من العنف والتطرف.

وخلال الاحتفال تم عرض إنجازات وأهداف بيت العائلة المصرية، وكذلك بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، كما تم عرض فيلم تسجيلي يتحدث عن تاريخ ونشأة بيت العائلة المصرية واهدافه، ودورة في الحفاظ على الهوية المصرية، ودور الأزهر والكنيسة في الحفاظ على المواطنين وتعزيز قيم المواطنة.

وفى نهاية الاحتفال تم منح محافظ الإسماعيلية، درع بيت العائلة المصرية، تقديرًا لدورة فى دعم جهود بيت العائلة المصرية، وتخصيص مقر دائم لفرع بيت العائلة المصرية بالإسماعيلية.

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالإسماعيلية

تكريم النائب المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان

محافظ الإسماعيلية

افتتاح مقر بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية

احتفال بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية

جانب من الحاضرين

الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية السابق

جانب من حضور الاحتفالية

احتفال بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية

احتفال بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية