اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 ديسمبر 2021 09:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال بيت العائلة المصرية بمرور 10 سنوات على تأسيسه (فيديو)

الأحد، 05 ديسمبر 2021 02:51 ص
محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال بيت العائلة المصرية بمرور 10 سنوات على تأسيسه (فيديو) احتفال بيت العائلة المصرية
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من احتفال بيت العائلة المصرية "فرع الإسماعيلية " بمرور 10 سنوات على تأسيس بيت العائلة المصرية، والذى أقيم تحت شعار معا نبنى مصر، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والشيخ وحيد عايش، والأنبا مكاريوس توفيق، رئيسا بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، والدكتور كمال بريقع ممثلا عن بيت العائلة المصرية المركزي، وممثلي بيت العائلة المصرية المركزي، والدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية السابق، والدكتور أحمد جمال خطاب، ونواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالإسماعيلية.

وعلى هامش الاحتفال، افتتح محافظ الإسماعيلية، مقر بيت العائلة المصرية "فرع الإسماعيلية"، والذى تم إنشائه بديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، بشارع محمد على بحي أول الإسماعيلية.

وفى كلمته أثناء الاحتفال، رحب اللواء شريف فهمي بشارة، بضيوف الإسماعيلية، معبرًا عن سعادته بافتتاح مقر بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية تزامنًا مع مرور 10 سنوات على افتتاح الفرع الرئيسي لبيت العائلة المصرية بمشيخة الأزهر، والذي أسس نتيجة حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، بفكرة من الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وبالتعاون مع البابا شنودة الثالث، ليؤكد لنا دومًا أنه لا مجال الاختلاف بين الأزهر الشريف والكنيسة العريقة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن بيت العائلة المصرية صرح عظيم، مؤلف من رجال الدين الأجلاء ليعملوا معًا بين اروقته لنبذ العنف والارهاب، وترسيخ قيم المحبة والسلام ونشر الطمأنينة والسماحة الدينية. والدفاع عن حقوق الإنسان وتأكيد المواطنة، والعمل معا لبلورة خطاب ديني جديد من أجل مستقبل أفضل والحفاظ على الشخصية المصرية وصون هويتها.

أضاف "بشارة"، أدعوكم لمواصلة ما تقدمونه من ندوات وتوصيات، وتوجيه رسالتكم السامية من أجل الوطن والمواطنين، وحق الجميع في عيش مشترك من أمن ومساواه في المواطنة والحقوق والواجبات دون الالتفات إلي الدعاوي المغرضة، وإيمانًا منا أنه لا يتطور المجتمع ولا ينهض إلا إذا سلمت عقولنا وعقائدنا من العنف والتطرف.

وخلال الاحتفال تم عرض إنجازات وأهداف بيت العائلة المصرية، وكذلك بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، كما تم عرض فيلم تسجيلي يتحدث عن تاريخ ونشأة بيت العائلة المصرية واهدافه، ودورة في الحفاظ على الهوية المصرية، ودور الأزهر والكنيسة في الحفاظ على المواطنين وتعزيز قيم المواطنة.

وفى نهاية الاحتفال تم منح محافظ الإسماعيلية، درع بيت العائلة المصرية، تقديرًا لدورة فى دعم جهود بيت العائلة المصرية، وتخصيص مقر دائم لفرع بيت العائلة المصرية بالإسماعيلية.

 
احتفال بيت العائلة المصرية (1)
 

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالإسماعيلية

احتفال بيت العائلة المصرية (2)
 
تكريم النائب المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان 

 

احتفال بيت العائلة المصرية (3)
 

محافظ الإسماعيلية

احتفال بيت العائلة المصرية (4)
 

افتتاح مقر بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية

احتفال بيت العائلة المصرية (5)

احتفال بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية

احتفال بيت العائلة المصرية (6)
جانب من الحاضرين

 

احتفال بيت العائلة المصرية (7)
 

الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية السابق

احتفال بيت العائلة المصرية (8)
 

جانب من حضور الاحتفالية 

احتفال بيت العائلة المصرية (9)

احتفال بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية

 

 

احتفال بيت العائلة المصرية (10)
 

احتفال بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية

 
احتفال بيت العائلة المصرية (11)

احتفال بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية

 

 


اللواء شريف بشاره

محافظ الاسماعيليه

بيت العائله المصريه

ذكرى تاسيس بيت العائله المصريه

الازهر

الكنيسه

الانبا مكاريوس توفيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة