محافظ الإسكندرية يكرم الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة التصوير الفوتوغرافى

الإسكندرية جاكلين منير

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، الفائزين بالمراكز الأولى فى مسابقة التصوير الفوتوغرافى بعنوان "إسكندرية فى عيونا"، والتى أقيمت تحت رعاية المحافظ ونظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية برئاسة شيرين مصطفى بالتعاون مع مركز الحرية للإبداع، ونادى عدسة للتصوير، وذلك فى إطار تنشيط السياحة بمدينة الإسكندرية من خلال إظهار معالم المدينة السياحية.

وفى كلمته؛ أعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط كوكبة من مبدعى وفنانى التصوير الفوتوغرافي. مقدمًا التهنئة لجميع الفائزين على هذا الإبداع والتميز، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم لتشجيع الشباب فى جميع ألوان الفنون التى من شأنها الارتقاء بالذوق العام واظهار الفن الراقى الذى يبرز مكانة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

وعلى هامش ذلك افتتح محافظ الإسكندرية المعرض الخاص بأعمال المتسابقين، بقاعة "الأخوين وانلي" بمركز الحرية للإبداع. وأشاد بروعة الإتقان والإبداع الذى شاهده خلال تفقده لوحات المعرض والذى ينم عن مدى تميز فنانى التصوير الفوتوغرافى المشاركين.