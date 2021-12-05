لصحة قلبك.. تجنب الوجبات السريعة والتدخين والإجهاد

كتبت إيناس البنا

ينبض قلب الإنسان 2.5 مليار مرة فى عمر الإنسان العادى، لكن فى وقت ما، شهدنا جميعًا ارتفاع معدل ضربات القلب بشكل غير طبيعى، وتُعرف هذه الظاهرة بخفقان القلب وهى ناتجة عن الإثارة المفاجئة، ومع ذلك إذا لم تكن متحمسًا بشكل خاص لشىء ما ومع ذلك تعانى من خفقان القلب، فمن الأفضل استشارة الطبيب لأنه قد يكون مؤشرًا مبكرًا على السكتة القلبية.

الأعراض التى يجب البحث عنها

ووفقا لتقرير موقع ذاهيلث سايت thehealthsite عند الحديث عن المؤشرات، يجب على المرء أن يراقب جميع الإشارات مثل الخفقان فى الصدر، وسرعة ضربات القلب، وبطء ضربات القلب، وألم الصدر، وضيق التنفس ، وما إلى ذلك ، من أجل التشخيص المبكر.

مشاكل القلب أو أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن تحدث لأى شخص، على الرغم من أن ذلك يعتمد كثيرًا على أسلوب حياتنا - كيف نعيش، وماذا نأكل، ومقدار ما نمارسه - يمكن للناس أن يرثوه أيضًا.

أسلوب حياة لصحة قلبك

إن العديد من الأشخاص يصابون بنوع من الأمراض المرتبطة بالقلب، لا يتبعون أسلبو حياة صحى، لذلك فإن اتباع نمط حياة صحى فى سن مبكرة يمكن أن يقدم فوائد طويلة الأجل ويساعد في تجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

سبب تدهور صحتك



فيما يلى بعض الأسباب المهمة التى تؤدى إلى تدهور صحة القلب:

نمط الحياة غير المستقر

لا بد أن يؤدى اتباع نمط حياة خامل إلى إضافة كيلوجرامات إضافية لجسمك ما يؤدى إلى السمنة والسكرى والكوليسترول والدهون الثلاثية .

الوجبات السريعة

تناول الوجبات السريعة عامل آخر يؤدي إلى زيادة الوزن.

الإجهاد

يجهد الناس أنفسهم كل يوم لأسباب عديدة.

التدخين

إلى جانب سرطان الرئة والفم والتهاب الشعب الهوائية والربو، يمكن أن يسبب التدخين العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية أو قد يؤدي إلى السكتة الدماغية.

إدمان الكحول

يؤدى الاستهلاك المنتظم والمفرط للكحول إلى اعتلال عضلة القلب، وهو حالة قلبية خطيرة.