اليوم السابع
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فلفل ألوان وخيار وبسلة باكورة إنتاج أكبر مشروع صوب زراعية بالوادى الجديد.. لايف وصور

الأحد، 05 ديسمبر 2021 05:27 م
فلفل ألوان وخيار وبسلة باكورة إنتاج أكبر مشروع صوب زراعية بالوادى الجديد.. لايف وصور باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد والذي يعتمد على الإنتاج العضوى الاورجانيك دون أية أسمدة كيماوية، وذلك ضمن خطة محافظة الوادي الجديد للتوسع في مشروعات الصوب الزراعية لتوفير منتجات الخضراوات والفواكه الطازجة بأسعار مخفضة لأهالي المحافظة .
 
وقال المهندس محمد صبحي مدير المشروع في تصريح خاص ل اليوم السابع، أن مشروع الصوب الزراعية هو الأكبر على مستوي المحافظة والذي يستهدف زراعة 100 صوبة زراعية يتم زراعتها بنظام الرى الحديث والتغذية العضوية حيث تشمل الصوب زراعات الفلفل الرومي والملون والشطة والباذنجان والبسلة والقرنبيط والكابوتشي والخيار وغيرها من الخضروات الطازجة .
 
واضاف صبحى أن مشروع الصوب الزراعية يأتى ضمن منظومة كبيرة لإنتاج عدد من المواد الغذائية من الطبيعة دون مواد كيماوية وتشمل مزارع الأسماك وابراج الحمام وصوب الخضروات والفاكهة والتي تم تنفيذها فى وقت قياسي ويجري إستكمال تنفيذ المشروع حتى الوصول إلى المستهدف بزراعة 100 صوبة كمرحلة أولي في المشروع .
 
وأكد صبحى أن مشروع الصوب الزراعية قام دولة رئيس الوزراء بتفقد المشروع مؤخرا بحضور وفد وزاري وأشاد بالتجربة وأشاد بالتجربة وما تم إنجازه من المشروع في فترة زمنية وجيزة مؤكدا على أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد دوما يحرص على توفير كافة سبل الدعم للمشروعات الإنتاجية وخاصة الصوب الزراعية والمبادرات التي أطلقها لدعم التوسع في النشاط الزراعي والزراعات الغير تقليدية.
 
باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (1)
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (2) - Copy
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (2)
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (3) - Copy
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (4) - Copy
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (5)
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (6) - Copy
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (7)
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (8)
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (9) - Copy
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (10)
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (11)
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (12) - Copy
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (13) - Copy
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (14) - Copy
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (15)
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (16)
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (17) - Copy
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (18)
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (19) - Copy
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (20)
 

باكورة إنتاج أكبر مشروع للصوب الزراعية بالوادى الجديد (21) - Copy
 

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