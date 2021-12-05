فرق معاهد الدير وأصفون الأزهرية يحصدون أوائل طلاب الإعدادية بالأقصر الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

أقيمت فعاليات تصفيات مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية، حيث أسفرت النتائج عن فوز فريق معهد الدير بالمركز الأول؛ وحل معهد أصفون في المركز الثاني؛ وجاء معهد الحاجة فاطمة في المركز الثالث.

وقالت منطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، إنه من المقرر أن يصعد الفريق الفائز بالمركز الأول إلى التصفيات النهائية لمسابقة أوائل طلاب المعاهد الأزهرية لتمثيل منطقة الأقصر الأزهرية، والتي سوف ينظمها قطاع المعاهد بالقاهرة.

جدير بالذكر، أن المسابقة نُفذت بقاعة إدارة رعاية الطلاب بالأقصر وشارك في تحكيمها عددا من الموجهين الأكفاء الذين انتدبتهم المنطقة لأعمال وضع الامتحانات وتصحيح الإجابات وتقييم الطلاب وبإشراف وتنسيق طه سعيد ورجاء عبدالهادي وشيرين محمد مسئولي النشاط برعاية الطلاب.

وكان قد نظم مكتب الخدمة المدرسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، التصفيات النهائية لمسابقة الملتقى الفكري للمراحل التعليمية (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) "بنين"، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وأشرف على تنفيذ المسابقات: أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية وعبدالجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب والدكتور يحيى عبدالسلام محمد الموجه العام وسوزان عبدالعزيز مسئول مكتب الخدمة المدرسية وعلا محمد الأخصائية النفسية برعاية الطلاب، ودارت أسئلة المسابقة حول الكمبيوتر والمعلومات العامة والأحداث الجارية وحلقات لمناقشة الأبحاث المقدمة عن "قوة الأمة وشبابها المنتج" و"وشخصية الطالب ومظهره العام.

وقد أسفرت النتائج عن فوز الطالب : محمد موسي عبدالحليم معهد الأقصر الإبتدائي بالمركز الأول، وجاء في المركز الأول مكرر محمد محمد عبدالوهاب معهد محمد عبده الإسنوي، بينما حصل أحمد الطيب حساني معهد حاجر الأقالتة على المركز الثاني وذلك عن المرحلة الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية تمكن الطالب عمر سيد عبدالحميد معهد الشيخ محمد الطاهر الحامدي من الفوز بالمركز الأول بينما جاء عبدالرحمن أيمن عنتر معهد الحاج صالح في المركز الثاني فيما حصل إبراهيم محمد سيد معهد الدير على المركز الثالث، أما في المرحلة الثانوية فقد نجح الحسن محمد ابراهيم معهد الشيخ الأمير من الفوز بالمركز الأول.



تصفيات مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية



فرق معاهد الدير وأصفون الأزهرية يحصدون أوائل طلاب الإعدادية