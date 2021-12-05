طلب التحريات بشأن حريق شب فى محول كهرباء دون إصابات غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق فى محول كهرباء بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية دون اصابات، وندب الفنيين بشركة الكهرباء لإجراء المعاينة وإعداد تقرير بالواقعة، وسؤال شهود العيان عن الحريق.

كان تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق فى شارع رشيد بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية دون حدوث إصابات.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدينة التى قامت بدفع بسياراتها للسيطرة على الحريق وتم إخماد الحريق بالكامل قبل انتشاره إلى المنطقة السكنية المجاورة دون إصابات.



تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة وإبلاغ شركة الكهرباء وفصل التيار الكهربائى لحين اصلاح الإتلافات ومعرفة سبب الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.