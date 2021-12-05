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طلبة الأقصر الأزهرية يشاركون بالتصفيات النهائية لمسابقات حفظ القرآن

الأحد، 05 ديسمبر 2021 10:53 ص
طلبة الأقصر الأزهرية يشاركون بالتصفيات النهائية لمسابقات حفظ القرآن طلبة الأقصر الأزهرية
الأقصر – أحمد مرعى

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يشارك طلبة وطالبات منطقة الأقصر الأزهرية تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية، فى فعاليات مسابقة حفظ القرآن والأصوات الندية.

جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية برعاية طلاب الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ومن المقرر أن تنطلق صباح اليوم الأحد، أولى فعاليات مسابقة حفظ القرآن والأصوات الندية، حيث استقبل بيت شباب الأزهر بمدينة 15 مايو بحلوان، 108 طلاب ومشرف للاشتراك في ذات المسابقة على مستوى الجمهورية، حيث يتم امتحان طلاب المرحلة الابتدائية فى حفظ 18 جزءا وطلاب المرحلة الإعدادية في حفظ 25 جزءا وطلاب المرحلة الثانوية في حفظ القرآن الكريم كله، وستجرى المسابقة بنظام التصفية التمهيدية اليوم ثم التصفية النهائية صباح غد الاثنين.

ومن جانبه، أكد أحمد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف، على أن الأنشطة الطلابية بالمعاهد الأزهرية تلعب دورًا هامًا في تأسيس وتكوين شخصية الطالب فيصبح شخصاً مُتعاوناً ومُشاركاً بدلاً من كونه انطوائياً.

وتعمل على اكتشاف المواهب المدفونة وتنميها ورفع الكفاءة واللياقة البدنية وتُعدل سلوك الطالب وتُعزز شعوره بالاستقلال، وتحمُّل المسؤولية وتطوير مهارات الاتصال لديه، فتجعله يستطيع التعبير عن رأيه واحترام وتقبل وجهة نظر الآخرين.

وأضاف إبراهيم صديق مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، أن التربية السليمة تخلق جيلًا واعيًا ومستقبلًا أفضل وأن الهدف من إجراء هذه المسابقات هو تحفيز طلاب المعاهد الأزهرية على حفظ القرآن الكريم علاوة على اكتشاف الموهوبين وأصحاب الأصوات الندية وإضافة الكثير من الجوانب المعرفية والعلمية والاجتماعية والأخلاقية والصحية والنفسية بما ينعكس إيجابيًا على نمو الطلاب وشئون حياتهم.

 


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