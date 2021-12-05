طقس غائم على مطروح والساحل الشمالى وانخفاض فى درجات الحرارة.. لايف

مطروح - حسن مشالي

قدم " تليفزيون اليوم السابع " بثاً مباشراً، عن حالة الطقس الخريفي المائل للبرودة، والأجواء الغائمة، على مدينة مرسى مطروح، في ظل انتشار السُحُب الخفيفة والمتوسطة، خلال فترة المساء، وحالة الهدوء في الشوارع.

وتشير توقعات حالة الطقس، إلي تراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى بين 21 و 13 درجة مئوية، وتسجل درجة الحرارة حالياً 19 مئوية، ومتوقع انخفاضها أكثر خلال الساعات المقبلة وساعات الصباح الأولى.

ورصدت عدسة اليوم السابع، تراجع حركة السيارات والمواطنين في الشوارع، وعلى الكورنيش، وحالة الهدوء المميزة للمدينة خلال فصلي الخريف والشتاء. و تشهد حاليا المناطق، المتفرقة بمدن المحافظة، طقسا مائلا للبرودة، مع وجود سُحُب وعدم سقوط الأمطار.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.