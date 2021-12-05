اليوم السابع
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طفل يتبرع بمصروفه كصدقة جارية على روح جده لصالح مرضى سرطان الأطفال‎‎ بالأقصر

الأحد، 05 ديسمبر 2021 03:11 م
طفل يتبرع بمصروفه كصدقة جارية على روح جده لصالح مرضى سرطان الأطفال‎‎ بالأقصر طفل يتبرع بمصروفه بصدقة جارية على روح جده لمرضي سرطان الأطفال
الأقصر – أحمد مرعى

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فى لفتة مميزة ومختلفة أقدم أحد الأطفال بمحافظة الأقصر، على تقديم صدقة جارية على روح جدة المتوفى منذ أيام قليلة بمنطقة الحبيل بالبياضية، وذلك بشكل مختلف تماماً حيث تبرع بما جمعه من مصروفه الخاص لدعم أطفال الصعيد الذين يتلقون العلاج المجانى داخل مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر.

وفى هذا الصدد استقبل فريق العلاقات العامة بالمستشفى زيارة الطفل الأقصرى معاذ عبد الرحمن، خلال زيارة مدرسته لمستشفى سرطان الأطفال بالأقصر، وقرر أن يتبرع بمصروفه بالكامل والذي كان يقوم بجمعه منذ فترة طويلة ليكون صدقة جارية على روح جده المتوفى منذ أيام قليلة، وقدم الطفل معاذ الشكر لكل العاملين بالمستشفى على خدمتهم لأطفال السرطان بالصعيد بمستوى كبير وعالمى.

ومن جانبه أشاد محمود فؤاد المدير التنفيذي للمؤسسة، على أن مبادرة الطفل معاذ عبد الرحمن بالتبرع بمصروفه بالكامل لصالح مستشفى سرطان الأطفال خطوة مميزة للغاية من طفل أقصرى يعرف قيمة ما يتم من خدمات وعلاج ودعم مجانى لكل طفل مصاب بالسرطان فى الصعيد، موجهاً الشكر له ولوالده على تلك اللفتة المميزة لدعم أطفال الصعيد.

وكانت قد استقبلت مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر، زيارة 50 شاب وفتاة من ألمانيا ضمن فعاليات أسبوع الشباب المصرى الألمانى، حيث تفقد الشباب الألمانى المستشفى وأقسامها وأبدوا إعجابهم الشديد بمستوى التجهيزات العالمي داخلها، مؤكدين على أنها صرح طبي مميز يقدم خدمات مجانية بمستوى تجهيزات يضاهى مستشفيات أوروبا.

ومن جانبه قال جلال محمد جلال رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحسينات بالطود، وأحد مسئولى فعاليات أسبوع الشباب المصرى الألمانى، أنه انطلقت فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني بالاقصر، حيث تم زيارة وفد من الشباب الألماني بعدد 50 طالب وطالبة من معهد كالرجى منسيوم ميونخ بألمانيا للمعلب الخماسي بمركز شباب الحسينات، كما تم تنظيم فعاليات يوم رياضى وتقديم كأس بإسم مستشفى سرطان الأقصر، بحضور صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاقصر، وفليكس هالا الملحق الثقافي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، وإيناس خليفة منسقة العلاقات العامة بالسفارة ومترجمة الوفد وكذلك إليكس هايين منسق الزيارة، وسط أجواء كرنفالية مميزة.

الطفل الأقصرى معاذ عبد الرحمن خلال تبرعه لأطفال السرطان
الطفل الأقصرى معاذ عبد الرحمن خلال تبرعه لأطفال السرطان

 

تبرع طفل بمصروفه بصدقة جارية على روح جده لمرضي سرطان الأطفال
تبرع طفل بمصروفه بصدقة جارية على روح جده لمرضي سرطان الأطفال

 

طفل يتبرع بمصروفه بصدقة جارية على روح جده لمرضي سرطان الأطفال
طفل يتبرع بمصروفه بصدقة جارية على روح جده لمرضي سرطان الأطفال

 


الاقصر

مستشفى سرطان الاقصر

طفل يتبرع لمرضى السرطان

اخبار اليوم

صدقة طفل على روح جده

اخبار المحافظات

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