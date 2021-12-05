اليوم السابع
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ضبط 5 أطنان أرز تموينى غير صالح للاستهلاك بكفر الشيخ.. صور

الأحد، 05 ديسمبر 2021 06:59 م
ضبط 5 أطنان أرز تموينى غير صالح للاستهلاك بكفر الشيخ.. صور الارز الغير صالح للاستخدام الادمي المضبوط بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، من ضبط 5 أطنان أرز تموينى مدعم يحتوى على حشرات حية وميتة "سوس" وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل مضرب أرز بالمنطقة الصناعية ببلطيم قبل طرحها بالأسواق.

جاء ذلك خلال حملة شنتها المديرية بتوجيهات عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وإشراف علام الشوادفى، مدير الرقابة التموينية، لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمركز بلطيم، ضمت فى عضويتها رضا داود، وأحمد زايد، ومحمد فهمى، بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

داهمت الحملة مضرب أرز بالمنطقة الصناعية ببلطيم، وبتفتيشه عُثرت بداخله على 5 أطنان و200 كجم أرز تموينى معبأ لصالح وزارة التموين غير صالحة للاستهلاك الآدمى، قبل إعادة تعبئتها وطرحها للتداول فى الأسواق كونه أرز حر.

وبالفحص الظاهرى للكميات المضبوطة، تبين وجود تغير فى الخواص الطبيعية، وانبعاث روائح كريهة، بالإضافة إلى احتوائها على حشرات حية وميتة "سوس"، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا عامًا على الصحة، تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتُحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

الارز الغير صالح للاستخدام الادمي
الارز الغير صالح للاستخدام الادمي

 

التحفظ على الارز المضبوط
التحفظ على الارز المضبوط

 

كميات الارز المضبوطة
كميات الارز المضبوطة

 


كفر الشيخ

نيابة كفر الشيخ

سلع منتهية الصلاحية

مباحث التموين

نيابة عامة

بدال تمويني

ارز

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