ضبط 44 قضية تموينية و2800 عبوة غذائية مجهولة المصدر بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل وتم ضبط 44 قضية تموينية.

جاءت الحملة برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية وتنسيقا و وكيل وزارة التموين بسوهاج وتم صاحب محل رده ويقيم دائرة مركز المراغة لحيازة وعرض سلع تموينية مجهولة المصدر بدون فواتير مخالفاً وتم ضبط "18" طن ردة ومدير مسئول مخزن سلع غذائية دائرة مركز سوهاج ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير مخالفاً القانون وتم ضبط "2800" عبوة وضبط صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز جرجا لتصرفه في "10" شيكارة دقيق بلدي مدعم من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة مخالفاً القانون.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "9 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"6" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"5" قضايا عدم حمل شهادة صحية و"5" قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و "3" قضايا عدم الأحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و"3" قضايا عدم الأخطار الشهري عن كميات البوتاجاز تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.