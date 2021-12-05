اليوم السابع
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الأحد، 05 ديسمبر 2021 12:25 م
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ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

الأحد، 05 ديسمبر 2021 12:03 م
ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية حملة تموينية - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،، قامت إدارة تموين أبوحماد بحمله تفتيشيه على المطاعم والمحال التجارية وأسفرت عن تحرير المحاضر الآتيه :-

·  تحرير محضر رقم 25611 ضد ا ح ح  صاحب مطعم وجبات سريعه بأبو حماد لحيازته وعرضه مواد غذائية مجهولة المصدر وتم تحرير 30  كيلو دجاج على ذمة المحضر.

·  تحرير محضر رقم 25612 ضد  م ع م صاحبة مطعم بكفر العزازي لحيازتها  سلع مجهولة المصدر وتم تحرير 2 شيكاره فول مجروش زنة ٥٠ ك علي ذمة المحضر.

· تحرير محضر رقم25613  ضد ا ح م م  لقيامه بالذبح خارج السلخانة وتم تحرير 5 كجم لحوم علي ذمة المحضر

· تحرير محضر 25614  ضد ا م م صاحب مطعم لعدم الإعلان عن أسعار المأكولات.

· تحرير محضر 25615  ضد س ذ م ع لعدم الإعلان عن أسعار البقاله.

·  تحرير محضر 25616  ضد م ر ع لعدم الإعلان عن أسعار البقاله .

·تحرير محضر 25617  ضد م ف م لعدم الإعلان عن اسعار البقاله.

·  تحرير محضر 42332 جنح ضد ح ا تاجر تموينى لعدم ممارسة النشاط.

· تحرير محضر42333  جنح ا ح تاجر تموينى بمنيا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار.

·  تحرير محضر 42336 جنح ضد م ح تاجر تمويني بالمحمديه لعدم ممارسة النشاط.

· تحرير محضر 42337جنح ضد.ا ش.تاجر تمويني بمينا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار.

·  تحرير محضر 42338جنح ضد. د ع تاجر تموينى بالمحمديه لعدم الإعلان عن الأسعار.

·  تحرير محضر 42339 جنح ضد ا ي صاحب محل بقاله بالمحمديه لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتستمر الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للرقابة علي الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


محافظه الشرقيه

ذبح خارج السلخانه

الشرقيه

مجهوله المصدر

لحوم فاسدة

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