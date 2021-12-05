صحة القليوبية: 2 مليون و400 ألف مواطن تلقوا جرعتى لقاح كورونا حتى الآن

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار أعمال تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المختلفة بمراكز التطعيم المنتشرة على نطاق المحافظة.

وكشف وكيل وزارة الصحة فى بيان له،إن إجمالى عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحافظة 96 مركز لتلقى اللقاح على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى مليون و400 ألف، أما الجرعة الثانية بلغ عدد المواطنين مليون مواطن، ليصل الإجمالي 2 مليون و400 ألف مواطن تلقوا الجرعتين.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، فى بيان لها، أنه تم تخصيص هذه المراكز لتطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد دون انتظار والحصول على رسالة بتحديد المكان والموعد‎، كما ناشدت المواطنين بسرعة التسجيل والتوجه للمراكز المحددة من أجل تلقي اللقاح بكل سهولة ويسر.

وأوضحت المديرية، أنه جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة وسلامة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأشار وكيل الوزارة، إلي أنه يتم المتابعة الدورية لانتظام عمل الفرق والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكيد علي سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً علي المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.