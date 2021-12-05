اليوم السابع
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شحن 4300 طن صودا كاوية وتداول 26 سفينه بموانئ بورسعيد

الأحد، 05 ديسمبر 2021 11:35 ص
شحن 4300 طن صودا كاوية وتداول 26 سفينه بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،استقبال ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة UMAR 1 وجنسيتها  مالطا ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 4300 طن صودا كاوية من الميناء . 
 
وأكدت الهيئة الاقتصادية في بيان لها، أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن . 
 
بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين  حاويات وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات .  كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة. 
 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن  على الأرصفة.

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