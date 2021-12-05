"شباب كفر الشيخ" تنفذ برنامجا تدريبيا بعنوان المهارات الإدارية للعمل العام

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، برنامجا تدريبيا لأعضاء فريق متطوعي مراکز شباب مصر بالمحافظة بعنوان " المهارات الإدارية للعمل العام " برعاية واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد القادر، مساعد مكتب الوزير لمراكز الشباب، يأتي ذلك في إطار تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية وذلك لمدة يومين لتأهيل الشباب للعمل التطوعي.



أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة أطلقت منذ عام 2018، بجميع المحافظات، تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية بمراكز الشباب، وبناء القدرات وتنمية مهارات وقدرات الشباب، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية لمراكز الشباب وتنفيذ المبادرات المجتمعية المختلفة.

يقوم بتدريب فريق متطوعي مراكز شباب مصر بمحافظة كفر الشيخ حسن الدسوقي، المدرب المعتمد لدى وزارة الشباب ومدير المكتب الفني بالمديرية ، بحضور منسق الفريق بالمحافظة، أمل عبد الغنى، وبمشاركة أكثر من خمسين متطوع بفريق مراكز شباب مصر بالمحافظة.

‏واوضح محروس، تدريب المتطوعين هو إجراء مستمر لا ينتهي لتوفير معلومات مستمرة، وإعادة المعلومات، ويتضمن التدريب تحديث وتحسين مهارات المتطوعين باستمرار، مشيراً إلى أنه يخدم المتطوعون المؤسسات بأدوار وقدرات مختلفة ويتم استخدام مهاراتهم وطاقاتهم لجلب رؤية وتطلعات مستقبلية جديدة ولخلق صورة إيجابية للمؤسسة في المجتمع المحلي



نفيذ برنامج تدريبي بعنوان المهارات الإدارية للعمل العام لأعضاء فريق متطوعي مراکز شباب مصر



تنوع المحاضرات خلال تنفيذ البرنامج التدريبي للمتطوعين بالشباب والرياضة