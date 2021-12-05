شاب من العريش يعيد 27 ألف جنيه لصاحبها بعد العثور عليها رافضا أى مكافأة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعاد شاب من مدينة العريش فى شمال سيناء 27 ألف جنيه لصاحبها بعد العثور عليها، رافضا تقاضى أى شيئا منها.



ونقل أهالى شمال سيناء، عبر صفحات التواصل قصة الشاب ـ شريف رمزى ابن مدينة العريش الذى عثر على مبلغ 27 ألف جنيه، والجميع اعرب عن شكرهم للشاب على امانته، بعد أن نشر صاحبها الواقعة.



وقال " شريف رمزى " لـ " اليوم السابع"، انه كان لا يريد الظهور أو الحديث ولكن من عثر على مبلغه قدم له شكر على مواقع التواصل وتناقل الناس الخبر.



واشار انه كان يتواجد فى سوق المحاسنة وسط مدينة العريش لشراء الخضروات والفواكه، وعندما كان يريد حمل مايشترى فوجئ بوجود "شنطة" يبدو أن صاحبها كان قد نسيها فى زحمة شراء فى السوق.



اضاف انه لايعرف مابها ولكن وقع نظره على محفظة وهاتف محمول، وعلى الفور حاول التواصل بصاحب هذه الشنطة عن طريق الهاتف المحمول، وتواصل معه وخلال فترة قليلة عاد اليه واخذ حاجته وقدم له الشكر.



وتابع قائلا انه لم يكن يعرف مابها حتى انه فوجئ عند تداول الخبر أن المبلغ 27 ألف جنيه، مؤكدا انه لايريد أى مقابل ويعتبر هذه امانة ردت لصاحبها.



وتابع قائلا انه حاليا يعمل محاسب فى أحد معارض الموبيليا بالعريش بعد أن كان سابقا يشغل مدير إدارى فى كلية الإعلام بجامعة سيناء.



شاب امين بالعريش يعيد 27 الف جنيه لصاحبها



