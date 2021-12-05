سكرتير عام البحر الأحمر يناقش معوقات المجمع الصناعى فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء محمد بنداري، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر ، اليوم ،اجتماعا مع مسئولي هيئة التنمية الصناعية والمستثمرين حاجزي المصانع بالمجمع الصناعي بمدينة الغردقة، وذلك لسماع مطالبهم والعمل على حلها بحضور المهندسة نجلاء عبد العال الصادق مدير هيئة التنمية الصناعية بقطاع جنوب الصعيد.

تناول اللقاء كافة المشكلات والمعوقات بالمجمع ومطالب المستثمرين حائزي ومستغلي المصانع التي تم تسليمها لهم ضمن مشروع المجمع الصناعي .

ومن جانبه أكد السكرتير العام علي تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيراً ان المحافظة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ستعمل علي تقديم كافة التسهيلات لهم وتوفير احتياجاتهم .

يذكر أن مشروع المدينة الصناعية بالغردقة يضم قرابة 218 مصنعا صغيرا ومتناهى الصغر، على مساحة قرابة 40 فدان غرب المدينة، بمساحات مختلفة ما بين 250 ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج وكذلك المنتج للمستهلك.