اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفينة "الحاجة زينب" تصل ميناء السويس تقل 5 آلاف طن رده قادمة من اليمن

الأحد، 05 ديسمبر 2021 11:40 ص
سفينة "الحاجة زينب" تصل ميناء السويس تقل 5 آلاف طن رده قادمة من اليمن موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر،اليوم الأحد،وصول السفينة " الحاجة زينب" قادمة من دولة اليمن الي ميناء السويس وعلي متنها 5 الاف طن ردة، كما تم تداول 808 طن بضائع عامة ومتنوعة، و260 شاحنة  و12 سيارة.

واكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان لها أن شملت حركة الصادرات 631 طن بضائع عامة و 215 شاحنة و 12 سيارة ملاكي، بينما شملت  حركة الواردات 177 طن بضائع عامة و45 شاحنة و 5000 طن ردة.
 
واوضحت الهيئة ان هناك 9 سفن علي ارصفة الموانئ، كما غادرت ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة والسفينة دليلة بحمولة 97 شاحنة و 9 سيارة ملاكي . 
 
كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 142 طن و 35 طن ترانزيت الي ليبيا وتصدير 37 شاحنة بحمولة 631 طن و 3 سيارة ملاكي.

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