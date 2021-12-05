رفع 80 طنا من مخلفات تطهير الشنايش بالإسكندرية

حيث واصلت إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة برئاسة المهندسة رشا شوقي، وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر وشركة الصرف الصحي، الحملات المكبرة على مستوى أحياء الإسكندرية، لإزالة ورفع جميع أعمال تطهير الشنايش والمطابق المستمرة خلال الأيام الماضية. كما تم رفع 80 طن مخلفات وتجريف أتربة بشارع النقل والهندسة.

إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة وبالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية بعدد من الحملات خلال الايام الماضية تم خلالها تحرير31 محضر للحد من المخالفات البيئة في منطقتي الحضرة الجديدة والعامرية.

و أكدت المهندسة رشا شوقي، مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، أنه تنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية يتم التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لشن حملات مفاجئة لردع المخالفين والحد من أي ظاهرة يمكنها ان تضر بالبيئة بكافة أحياء الإسكندرية .

وأضافت أنه يتم التعامل بكل حزم مع المخالفين من خلال تحرير محاضر وفرض غرامات رادعة مشيرة إلى أنه تم تحرير 271 محضرا؛ ومخالفة بيئية خلال شهر نوفمبر لعدم توفر صناديق قمامة بالمحال والقاء القمامة في الطريق العام.