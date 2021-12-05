"حياة كريمة" بعرابة أبيدوس بسوهاج.. تنفيذ مجمع خدمات المواطنين بنسبة 97%

سوهاج محمود مقبول

مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم المبادرات الإنسانية والإجتماعية التى تشهدها مصر فى كافة ربوعها، هذه المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية شملت كافة المناحى الحياة للمواطن بمحافظة سوهاج.

وعلى سبيل المثال مجمع خدمات المواطنين تحيا مصر بقرية "عرابة أبيدوس" بمركز البلينا، حيث بلغت نسبة التنفيذ 97% "يتكون من 3 طوابق "أرضي+ 2علوي"و يشمل "مركز تكنولوجي، مكتب تموين، مكتب تضامن، مكتب بريد، وحدة قروية، مجلس شعبي محلي، شهر عقاري وهو واحد من 30 مجمع خدمات حكومية يتم إنشاؤها بنطاق محافظة سوهاج لتجميع الخدمات الحكومية في مكان واحد والتيسير على المواطنين.

وهناك أيضا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الجلاوية مركز ساقلتة.

إنشاء محطات الصرف الصحى بساقلته ضمن حياة كريمة (2)



إنشاء محطات الصرف الصحى بساقلته ضمن حياة كريمة (3)



إنشاء محطات الصرف الصحى بساقلته ضمن حياة كريمة (4)



إنشاء محطات الصرف الصحى بساقلته ضمن حياة كريمة (5)



إنشاء محطات الصرف الصحى بساقلته ضمن حياة كريمة (6)



إنشاء محطات الصرف الصحى بساقلته ضمن حياة كريمة (7)



إنشاء محطات الصرف الصحى بساقلته ضمن حياة كريمة (8)



إنشاء محطات الصرف الصحى بساقلته ضمن حياة كريمة (9)



إنشاء محطات الصرف الصحى بساقلته ضمن حياة كريمة (10)



إنشاء محطات الصرف الصحى بساقلته ضمن حياة كريمة (1)



مجمع خدمات المواطنين تحيا مصر (6)



مجمع خدمات المواطنين تحيا مصر (7)



مجمع خدمات المواطنين تحيا مصر (1)



مجمع خدمات المواطنين تحيا مصر (2)



مجمع خدمات المواطنين تحيا مصر (3)



مجمع خدمى ضمن مبادرة حياة كريمة



مجمع خدمات المواطنين تحيا مصر (4)