اليوم السابع
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الأحد، 05 ديسمبر 2021 06:37 م
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حملات توعية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمصالح الحكومية بكفر الشيخ.. صور

الأحد، 05 ديسمبر 2021 05:14 م
حملات توعية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمصالح الحكومية بكفر الشيخ.. صور حملات لصندوق مكافحة وعلاج الاجدمان بالمصالح الحكومية بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بكفر الشيخ حملات توعية بعدد من المصالح الحكومية، بأخطار وأضرار المخدرات والتعريف بقانون الكشف عن المخدرات رقم 73لسنة 2021 والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل للكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفي ضوء القانون سيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة فصلا نهائيا حال ثبوت تعاطيه، ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق " القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، برعاية اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، بتنسيق اسلام طه، معاون كفر الشيخ للاستثمار.

قال الدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بكفر الشيخ، ويأتي ذلك  في اطار توجيهات الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، نظم الصندوق عدد من الحملات استهدفت المؤسسات الحكومية منها مديرية التنظيم والإدارة، والمديرية المالية، ومديرية التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم ، وثقافة كفر الشيخ، ومديرية الطرق ، ومديرية الاسكان، وشركة  كهرباء كفر الشيخ، ومديرية الطرق، وشركة مياه الشرب.

وأضاف العربي، أن الصندوق يتيح الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان دون أي مسائلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج‪.

الحملات بالمديرية المالية
الحملات بالمديرية المالية

 

الحملات بمديرية التضامن
الحملات بمديرية التضامن

 

الحملات بمديرية الصحة
الحملات بمديرية الصحة

 

الحملة بالتربية والتعليم
الحملة بالتربية والتعليم

 

الحملة بمجلس مدينة كفر الشيخ
الحملة بمجلس مدينة كفر الشيخ

 

المشاركون في الحملات
المشاركون في الحملات

 

حملات توعية لصندوق مكافحة وعلاج الادمان بالمصالح الحكومية
حملات توعية لصندوق مكافحة وعلاج الادمان بالمصالح الحكومية

 

حملات بالمصالح الحكومية لتوعية الموظفين
حملات بالمصالح الحكومية لتوعية الموظفين

 

حملات بمديرية التضامن
حملات بمديرية التضامن

 


كفر الشيخ

حملات توعية

صندوق مكافحة وعلاج الادمان

مبادرة القرار قرارك

فصل الموظف من الخدمة

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