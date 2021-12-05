جامعة المنصورة تستعرض دعم رواد الأعمال في ظل التنمية المستدامة 2030.. لايف

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا عرض خلاله تنظيم جامعة المنصورة لفعاليات أسبوع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في دورته الرابعة خلال الفترة من 5 حتي 7 ديسمبر 2021، وذلك في إطار احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتستهدف الفعاليات مناقشة فرص الاستثمار في ظل رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات المانحة والداعمة لاحتضان أفكار الشباب.

وتسلط فعاليات الأسبوع الضوء على أربعة محاور وهم: مستقبل وفرص الاستثمار وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة، ومستقبل التكنولوجيا الرقمية والمالية، ودور الابتكار في مواجهة الإعاقة، والمبادرات الداعمة لاحتضان أفكار الشباب.