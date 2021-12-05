تنفيذ الإخلاء الإدارى لعقار يشكل خطورة داهمة بحى غرب المنصورة.. صور

الدقهلية شريف الديب

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى غرب اليوم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم أول المنصورة، قرار الإخلاء الإدارى الكلى لعقار يشكل خطورة داهمة بنطاق حى غرب المنصورة، والعقار مكون من دور أرضي ودورين علويين، والعقار الصادر بشأنه قرار الإخلاء الإدارى الكلى لما يمثله من خطورة داهمة كائن بمنطقة سيدى عبد القادر.

وتوجهت لجنة مشكلة برئاسة نائبى رئيسحى غرب المنصورة محمود إسماعيل عبد الشافى ، والمهندسة مى محمدعبد الرازق ، ومسئولي المتابعة الميدانية أحمد عبد الرحمن ، و هدير المنشاوى عضو قانونى على ضوء القرار الهندسى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى موضع العقار ، وقد تم إخلاء العقار إخلاء كليا من جميع شاغليه.



وقد تمكنت اللجنة بالتنسيق مع قسم أول المنصورة من تنفيذ قرار الإخلاء الإدارى الكلى للعقار ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإخلاء ، مع أخذ كافة التعهدات اللازمة على مالك العقار لسرعة تنفيذ القرار الهندسى الصادر،

جاء ذلك على ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار ، محافظ الدقهلية بسرعة تنفيذ القرارات الهندسية الصادرة بشأن العقارات الآيلة للسقوط حرصا" على حياة المواطنين والممتلكات.





اخلاء إدارى لعقار يشكل خطورة داهمة بحى غرب المنصورة



تنفيذ أخلاء إدارى لعقار يشكل خطورة داهمة بحى غرب المنصورة



تنفيذ الأخلاء الإدارى لعقار يشكل خطورة داهمة بحى غرب المنصورة



