تموين شمال سيناء تعلن الأسعار الاسترشادية للخضروات والفواكه .. صورة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التموين بشمال سيناء، اليوم الأحد، الأسعار الاسترشادية للخضروات والفواكة بسوق الجملة بالعريش.

وأوضح البيان أن أسعار البطاطس من 6.5 إلى 7 جنيهات ، والطماطم من 3 إلى 4 جنيهات، والباذنجان العروس من 3.5 إلى 4 جنيهات، والبصل الأحمر من 3.5 إلى 4 جنيهات ، والباذنجان الرومى من 4 إلى 5 جنيهات، والفلفل الرومى من 6 إلى 7 جنيهات.

وتضمنت قائمة الأسعار الرسمية سعر الكوسة من 7 إلى 9 جنيهات، والخيار من 6 إلى 6.5 جنيهات، والليمون بلدى من 7 إلى 8 جنيهات، والجزر من 4 إلى 5 جنيهات، والبسلة من 6 إلى 8 جنيه، والكرنب من 10 إلى 12 جنيه، والبطاطا من 2 إلى 3 جنيهات.

وتم إعلان أسعار الفواكه وتضمنت سعر التفاح 15 إلى 20 جنيه ، والجوافة 6 إلى 9 جنيه ، والكلمنتينا من 2 إلى 5 جنيهات، والعنب من 8 إلى 10 جنيهات، والبرتقال من 5 إلى 6 جنيهات.