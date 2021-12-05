اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 ديسمبر 2021 04:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تقديم الخدمات الطبية لـ855 ألف سيدة بالمنيا ضمن مبادرة 100 مليون صحة

الأحد، 05 ديسمبر 2021 04:16 م
تقديم الخدمات الطبية لـ855 ألف سيدة بالمنيا ضمن مبادرة 100 مليون صحة مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان، حرصاً على سلامة وصحة المرأة المصرية.

وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إجمالي عدد الحالات التي تم إجراء الفحوصات الطبية لها خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 855 ألف و758 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة حتى نهاية نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أنه تم فحص 23 ألف و 300 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

من جانبه، أوضح دكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة تهدف إلى الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية، مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم، وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم، وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل الأشعة والتحاليل المتقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجاناً.


مديرية الصحة

قوافل علاجية

حياة كريمة

100مليون صحة

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة