"تفل الزيتون" يوفر فرص إنشاء مصانع للفحم النباتى وأعلاف الحيوانات فى سيناء.. لايف

شمال سيناء - محمد حسين

كشفت تقرير لايف نقله تلفزيون اليوم السابع من مدينة العريش بشمال سيناء عن فرص يحققها " تفل الزيتون " المستخرج من نتاج عملية عصر حبوب الزيتون بشمال سيناء .

وأوضح الدكتور تهامى حمودة، احد القائمين على إنتاج زيت الزيتون بشمال سيناء ، انه توجد كميات كبيرة من ناتج عملية العصر تسمى " تفلة " وهى تتكون من بقايا عملية طحن الحبوب لإستخلاص الزيتون ، وتتكون من خشب ولب الحبوب المكسورة .

واشار ان هذه المخلفات من الانتاج توجد فرص ذهبية للإستفادة منها وهى :

" انتاج الفحم النباتى " ، من خلال جمع أكوام التفل وتنشيفها وتمريرها على مناخل لعزل اللب عن الخشب ، ثم يكبس الخشب فى قوالب تستخدم كفحم بجودة عالية جدا بعد مروره بمراحل تسخين وتجهيز للتخزين والتداول.

واستخدامه لاستخراج علف للحيوانات خصوصا الإبل والابقار بعزل اللب عن الخشب وتجميعها وكبسها لتكون علف حيوانى ذو جودة.

ويستخدم اللب نفسه بعد التنشيف الجيد للرش فى مزارع إنتاج الأسماك كمصدر تغذية طبيعى غنى بالعناصر الغذائية المطلوبة لنمو الأسماك وتكاثرها .

اضاف ان قوة اخشاب ثمر الزيتون ذات قدرة قوية على الاشتعال ، لذلك تستخدم ايضا مخلفات تكسيرها وطحنها، كمصدر حرارة قوى فى مصانع انتاج الاسمنت لتجهيز الجير الداخل فى مكونات الاسمنت .



اكوام بجوار كل معصره بالعريش



الانتاج الغير مستغل