تعليم كفر الشيخ يشارك في مهرجان أعياد الطفولة باستعراضات من البيئة ومشاركة الطلاب

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك أطفال 13إدارة تعليمية في مهرجان أعياد الطفولة ومسابقة الإلقاء الفردي، اليوم الأحد، بالمسرح المدرسي، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم لأدائهم المتميز، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، موجها باكتشاف المواهب وتشجيعهم وتكريمهم.

تضمنت الاحتفالية والمسابقة استعراضات متنوعة من البيئة المصرية، ومسرح عرائس، وابتهالات، ومشاركة أولياء الأمور للطلاب على المسرح لأول مستوى على مستوى الجمهورية، إضافة للإلقاء الفردي ل 28 طالبا من الفائزين على مستوى المحافظة، ومسرحية " حضن بلد" تتناول حب الوطن.

جاء ذلك بحضور المخرج عاطف العجمي، مدير عام الإدارة العامة للأنشطة التربوية والفنية بوزارة التربية والتعليم، وشيرين شبل، موجه عام التربية المسرحية، ومصطفى مرعي، مدير عام أكاديمية المعلمين، ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، ومدير المسرح المدرسي، والدكتور خالد بدرالدين، موجه عام المكتبات، وكرم عبدالملك، موجه أول مركزي التربية الفنية، وداليا عليبه ،مدير مركز الابداع، وناصر جلال موجه أول مركزي التربية المسرحية، وسيد شعبان، موجه عام التربية المسرحية السابق، وصابر موجه عام المكتبات السابق، وطارق مرسي رئيس نادي الأدب بكفر الشيخ ، والموجهين و أخصائي ومشرفي التربية المسرحية.



احتفالية اطفال كفر الشيخ باعياد الطفولة



احد العروض المسرحية في المهرجان



اداء متميز لاطفال كفر الشيخ



الاعتزاز بمهنة الصيد يعبر عنها اطفال كفر الشيخ



الحضور من قيادات التعليم



تقييم أداء اطفال كفر الشيخ