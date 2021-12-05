تعليم المنوفية يعلن نتيجة انتخابات المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية

المنوفية - محمد فتحى

أجرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، اليوم انتخابات تشكيل المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المديرية عن المرحلة الإعدادية للعام الدراسى 2021 / 2022 وسط إجراءات التباعد الاجتماعى واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادى الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأسفرت نتيجة الانتخابات التى أجريت اليوم بحضور سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية وإشراف موجه عام التربية الاجتماعية ومسئول الاتحادات الطلابية بالمنوفية عن فوز الطالب مصطفى نبيل محمد عبد الوهاب ( إدارة سرس الليان التعليمية ) بمنصب أمين اتحاد طلاب المديرية عن المرحلة الإعدادية، بينما فازت الطالبة جنة صابر مصطفى أبو شلبى ( إدارة بركة السبع التعليمية ) بمنصب الأمين المساعد فيما فازت الطالبة مريم محمد عباس عنبر ( إدارة سرس الليان التعليمية ) بمنصب مقرر اللجنة الاجتماعية.

وفى سياق متصل فازت الطالبة فاطمة محمد عبد اللطيف الأشقر ( إدارة شبين الكوم التعليمية ) بمنصب مقرر اللجنة الدينية والثقافية بينما فاز الطالب أنطونيوس صبحى كرم عطية ( إدارة الشهداء التعليمية ) بمنصب مقرر اللجنة العلمية ) فيما فازت الطالبة أميرة السيد محمد عبد المقصود ( إدارة قويسنا التعليمية ) بمنصب مقرر اللجنة الفنية ) كما فاز الطالب هادى نصر سعيد أحمد ( إدارة السادات التعليمية ) بمنصب مقرر اللجنة الرياضية.

ومن جانبه استقبل هانى عنتر مدير المديرية الطلاب أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المديرية عن المرحلة الإعدادية وقدم لهم التهنئة على فوزهم موجه إياهم بأن يكونوا عونا لزملائهم على حل المشكلات وأن يكونوا داعمين للقيم والأخلاق الحميدة قدوة لزملائهم.