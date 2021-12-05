تركيب بلاط الإنترلوك بشارع مارية القبطية بمدينة ملوى بالمنيا.. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، أعمال تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع مارية القبطية بمدينة ملوى، ضمن اعمال الخطة الموحدة، وذلك للقضاء على الشوارع الترابية لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع .

وأوضح "السايس" أنه يجرى العمل علي قدم وساق في أعمال تمهيد ورصف عدد من شوارع مدينة ملوى بحى شمال1 " ش المعهد الدينى القديم ـ ش مجمع الكنائس ـ ش امتداد ثروت ـ ش ام القرى " ضمن أعمال الخطة الموحدة، كما جارى العمل بتمهيد عدد من شوارع حى شرق مدينة ملوى إستعدادا لأعمال الرصف ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021و2022 بشوارع " ش الازهار ـ ش 216 بتفرعاته ـ ش 218 بتفرعاته ـ ش 218بتفرعاته ـ ش 220بتفرعاته " علماً بأن هذه الشوارع لم يتم رصفها من قبل.

يأتى ذلك أطار أعمال الخطة الموحدة للعام المالى وخطة رئاسة مركز ومدينة ملوى برفع كفاءة الشوارع والطرق العامة، وعودة المظهر الجمالي والحضارى لمدينة ملوى، والتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إلى بعض الحوارى والشوارع الضيقة لتطويرها وإصلاح الطرق بها.



تركيب بلاط الانترلوك



تسوية الشارع



جانب من التركيب