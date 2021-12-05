تراجع شدة الرياح وتحسن فى حالة طقس الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

رصد اليوم السابع حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية، حيث شهدت الإسكندرية مساء اليوم، تحسن فى حالة الطقس بعد تراجع شدة الرياح وتحسن فى درجات الحرارة، مع عودة إنتظام الدراسة غدا الاثنين.



شهدت الإسكندرية صباح اليوم موجة جديدة من التقلبات الجوية فى نوة قاسم، حيث شهدت الإسكندرية اليوم شمس ساطعة على خلاف المتوقع وعدم سقوط أمطار مع ارتفاع ملحوظ فى الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى 45 كم فى الساعة، مع سيولة مرورية واضحة على الكورنيش وتواجد سيارات ومعدات الصرف الصحى فى أماكن التمركز لتطهير الشنايش بطول الكورنيش.

ووقف بعض المواطنين من محبى هواية صيد السنارة، الاصطياد على الشواطئ الرملية وسط الأمواج المرتفعة.



يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أعلن تعطيل الدراسة يوم الأحد بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة. وذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.



ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.



كما تقرر تأجيل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية للصف الرابع الابتدائى التى كان مقررًا أداؤهما الاحد وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم غدا الاثنين وفق الجدول المعلن. على أن يتم امتحان اللغة العربية والتربية الدينية الأحد القادم 12 ديسمبر 2021.