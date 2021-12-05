بث مباشر.. المئات يودعون جثمان عملاقة الشرقية فى مقابر العائلة بالحسينية

الشرقية إيمان مهنى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا حول لحظة توديع المئات لجثمان العملاقة الطيبة هدى شحاته عبدالجواد 29 سنة الحاصلة على لقب أضخم إمرآة فى العالم الذى سجلته موسوعة جينيس فى شهر يونيو الماضى هى وشقيقها محمد، والمقيمة بقرية الجمالية التابعة لمركز الحسينية بالشرقية، بعد دخولها فى غيبوبة كاملة، ودفنها بمقابر العائلة بقرية الجمالية.

كان اليوم السابع رصد معاناة الشقيقان فى تقرير صحفى تحت عنوان " "الطول مبقاش هيبة".. معاناة يومية للشاب محمد شحاتة فى الشرقية بسبب طوله .. شحاتة": محبوس فى البيت ونفسى أتعالج وأعيش مثل البشر.. علاجى يحتاج حقن سعرها 30 ألف جنيه.. ومعاش التضامن متوقف عنى".