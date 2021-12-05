انطلاق قوافل لتطعيم طلاب المدارس بلقاح كورونا فى كفر الشيخ .. لايف وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع بدء تلقي الطلاب والطالبات بالمدارس الثانوية العامة والفنية تلقي لقاح كورونا المستجد، بدء من أعمال تسجيل الأسماء يعقبها تلقي لقاح كورونا بالمدارس من خلال حملات وقوافل تضم الأطقم الطبية.

قال محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تم توعية الطلاب والطالبات بأهمية تلقي لقاح كورونا، وبعد موافقة أولياء أمور الطلاب تتم عملية التسجيل وتلقي الطلاب والطالبات في التعليم الثانوي العام والفني اللقاح.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تفقدوا أعمال تلقي الطالبات لقاح كورونا في مدرستين وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية، إضافة إلى ندوات توعية للطلاب والطالبات عن أهمية تلقي لقاح كورونا.

وقال عبدالله، إنه يتوجه بالشكر لأولياء أمور الطلاب على موافقتهم لتلقي أبنائهم اللقاح ، كما يتوجه بالشكر لمديرية الصحة والأطقم الطبية، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيح، أشاد بتطبيق الاجراءات الاحترازية.