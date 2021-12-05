اليوم السابع
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انطلاق الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية بالأقصر

الأحد، 05 ديسمبر 2021 01:27 م
انطلاق الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية بالأقصر إنطلاق الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية بأرمنت الحيط
الأقصر – أحمد مرعى

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انطلقت بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، فعاليات الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية قافلة الأقصر، وذلك فى قرية السلام بمركز أرمنت الحيط غرب المحافظة، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة وتعليمات وزير الزراعة ورئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر.

وحضر فعاليات إنطلاق الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية بالأقصر، كل من الدكتور نادر رشاد نصار رئيس القافلة، والدكتور حازم محمد رفعت أستاذ الأمراض التناسلية، والدكتور محمد زينهم أستاذ السونار، والدكتور عماد مهران أستاذ الجراحة، والدكتور أيمن الصياد أستاذ الجراحة، وبالاشتراك مع أطباء مديرية الطب البيطري بالأقصر الدكتور سامح غبريال مدير إدارة الرعاية، والدكتورة إيمان كمال إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية، وقد تم تقديم جميع الخدمات البيطرية للمواطنين من علاج للحيوانات ورش وتجريع والكشف بالسونار وإجراء العمليات الجراحية والجس  وتقديم جميع الخدمات البيطرية للمواطنين.

وجاءت توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتسهيل اعمال القافلة على مستوى كافة مدن المحافظة لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع دخول أي أمراض وبائية، حيث شارك بفعاليات الحملة القومية من أطباء إدارة أرمنت البيطرية، كل من الدكتورة تيسير بدوي بإدارة أرمنت البيطرية، والدكتورة سيده محمد رئيس قسم الإرشاد البيطري بالإدارة، والدكتور محمد حمزه رئيس وحده أرمنت البيطرية، وبمشاركة الدكتور سيف النصر عبد القادر نقيب الأطباء البيطريين بالأقصر، ورئيس مجلس قروي  أرمنت الحيط.

الأقصر تشهد إنطلاق الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية
الأقصر تشهد إنطلاق الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية

 

الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية بأرمنت الحيط
الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية بأرمنت الحيط

 

فعاليات الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية بأرمنت الحيط
فعاليات الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية بأرمنت الحيط

 


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