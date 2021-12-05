انطلاق البطولة الأفريقية والعربية للبرمجة للجامعات (ACPC) بجامعة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق منافسات الموسم الثالث والعشرين، للبطولة الإفريقية العربية للبرمجيات لطلاب الجامعات، والتى تشارك فى تنظيمها جامعة الاقصر مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للعام الثانى على التوالي بالأقصر، وتشارك فيها جامعة الأقصر، بحضور الدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة، والمشرف على طلاب الجامعة المشاركين.

وتقام البطولة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بمشاركة نحو 600 طالب وطالبة من 13 دولة عربية و10 دول أفريقية، وتعتمد فكرة المسابقة على تنمية قدرات الطلاب لاستخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة فى أقل وقت ممكن.

ويتكون كل فريق من ثلاثة طلاب ومدرب، ويعمل الطلاب بشكل جماعى لحل أكبر عدد من المسائل فى أقل وقت ممكن خلال فترة المسابقة والتى تستمر لمدة خمس ساعات متواصلة، وتتأهل الفرق الفائزة للمشاركة فى مسابقة البرمجة الجامعية الدولية والتى يشارك فيها أكثر من 25 ألف متسابق يمثلون 2300 جامعة حول العالم.

وفى نفس السياق أعرب الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، عن شكره وتقديره لاتحاد طلاب العام الماضي، مع انتهاء فترة اتحاد طلاب العام الماضي وتسليم مهام الأعمال للمجلس جديد، وجاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الجامعة، مع اتحاد طلاب الجامعة الجديد بمقر الإدارة المركزية للجامعة، مؤكدا أن التجربة الديمقراطية لطلاب الجامعة شهدت تفاعلا كبيراً يعكس وعي الطلاب وإدراكهم لدورهم في العمل العام وخدمة زملائهم من الطلاب.

وأضاف الدكتور محمد محجوب عزوز، أن جامعة الأقصر جامعة وليدة، وهو ما يلقي بالعبء والمسئولية على اتحاد طلابها الجديد، موضحا أنه تم فتح قنوات الحوار المباشر الراقي بين الطلاب والإدارة العليا للجامعة، مشدداً على ضرورة أن يكون أعضاء الاتحاد الجديد على علم بكل ما شهدته الجامعة من تطوير وتوسع ورفع الكفاءة، مهنئا طلاب الجامعة الذين خاضوا الانتخابات وأظهروا حبهم للوطن وأعربوا عن استعدادهم لتحمل المسؤلية والعطاء والعمل من أجل مستقبل زاهر لجامعة الأقصر.



البطولة الأفريقية والعربية للبرمجة للجامعات



إنطلاق فعاليات البطولة الأفريقية والعربية للبرمجة للجامعات



حضور رئيس الجامعة فعاليات البطولة