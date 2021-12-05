"التوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات" مبادرة باقتصاد منزلى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور شريف صبرى عميد الكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة المنوفية، أنه قد تم إقامة مبادرة بعنوان التوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات تحت إشراف الدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية.

وذلك فى إطار التعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية ووزارة التضامن الاجتماعيوتحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة،إشراف عام الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إشراف الدكتورة سهام عزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

وتحدث فيها كلا من ناريمان عبد الجواد منسق وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة، ماجد جلال الديب مسؤول توعية بوحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة، محمد عبد الواحد السيد مسئول الحماية وتمكين الاقتصاد بوحدة التضامن الاجتماعي.

وفى جانب آخر وفى إطار دعم جامعة المنوفية لكل الفاعليات التى من شأنها تحقيق الريادة والتميز لمجتمعنا.

وعقد مركز الاستشارات الأسرية لرعاية الطفولة والمراهقة بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة المنوفية برئاسة الدكتورة جيهان سويد ندوة تثقيفية حول "الاخلاق الحميدة عند المراهقين" بمدرسة عبد الرحيم السرسى بشبين الكوم ضمن مبادرات وفاعليات المركز.