اليوم السابع
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الأحد، 05 ديسمبر 2021 12:21 م
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"التوعية بأضرار المخدرات والإدمان" ندوة لتربية نوعية بجامعة جنوب الوادى

الأحد، 05 ديسمبر 2021 12:04 م
"التوعية بأضرار المخدرات والإدمان" ندوة لتربية نوعية بجامعة جنوب الوادى ندوة جامعة جنوب الوادي
صابر سعيد

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نظمت كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادى، ندوة عن إضرار المخدرات والتعاطي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد كمال، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، والدكتور محمد سعيد، عميد كلية التربية النوعية،  بحضور الدكتورة بدرية حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


شارك في الندوة محمود ياسين، مندوب صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بقنا، والشيخ أحمد أبوالوفا، مدير عام الدعوة بأوقاف قنا، وتناولت الندوة أهميه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حيث يمثل الآلية الوطنية لتنفيذ برامج التوعية والوقاية من أضرار التعاطي.

وأوضح بيان للجامعة، أن الندوة تناولت التوعية  بالآثار السلبية التي تقع على الفرد والمجتمع، حيث يمثل الشباب الكيان الوطني و الدعامة الأساسية في النهضة بالمجتمع في كافة المجالات، كما تم التركيز على الأسرة كمدخل أساسي لحماية الشباب من التدخين والتعاطي.
 


ندوة عن المخدرات

جنوب الوادي

اخبار قنا

اخبار مصر

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