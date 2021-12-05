اليوم السابع
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الأسئلة الشائعة حول كورونا بعد متغير أوميكرون.. هل ستحدث موجة أخرى؟

الأحد، 05 ديسمبر 2021 02:00 م
الأسئلة الشائعة حول كورونا بعد متغير أوميكرون.. هل ستحدث موجة أخرى؟ اللقاحات توفر الحماية من أوميكرون
كتبت إيناس البنا

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مر أكثر من أسبوعين منذ أن تم تسمية البديل الجديد لكورونا باسم أوميكرون، B.1.1.529  ولا يزال العالم يتدافع لفهم التهديد الحقيقي الذي يمثله البديل الجديد.

ليس هناك من ينكر أن المتغير متحور بشدة وقد حذر المسؤولون في جنوب إفريقيا حيث تم اكتشافه لأول مرة (على الرغم من أنه قد يكون تطور في أي مكان في العالم) من أنه يؤدي إلى زيادة في الحالات في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا.

إليك جميع مخاوفك واستفساراتك بشأن أوميكرون التي أجابت عليها منظمة الصحة العالمية (WHO) ووزارة الصحة ورعاية الأسرة (MoH & FW)

ما هو أوميكرون وما الذي يجعله مصدر قلق
 

إنه متغير جديد من كورونا تم ​​الإبلاغ عنه مؤخرًا من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر 2021 يسمى B.1.1.529 ، وأظهر هذا المتغير عددًا كبيرًا جدًا من الطفرات ، خاصة أكثر من 30 طفرة على بروتين سبايك الفيروسي ، وهو الهدف الرئيسي للاستجابة المناعية.

بالنظر إلى مجموعة الطفرات في أوميكرون ، والتي ارتبطت في وقت سابق بشكل فردي بزيادة العدوى  أو التهرب المناعي ، والارتفاع المفاجئ في عدد الحالات الإيجابية في جنوب إفريقيا ، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوميكرون هو متغير مثير للقلق ( VoC).

ما مدى القلق الذي يجب أن نشعر به ؟
 

تعلن منظمة الصحة العالمية عن متغير باعتباره مخيف بعد التقييم عندما تكون هناك زيادة في قابلية الانتقال أو تغير ضار في علم الأوبئة ، أو زيادة الإصابات ؛ أو انخفاض في فعالية تدابير الصحة العامة والاجتماعية أو التشخيصات واللقاحات والعلاجات المتاحة.

ما الاحتياطات التي يجب أن نتخذها؟
 

تظل الاحتياطات والخطوات التي يجب اتخاذها كما كانت من قبل. من الضروري إخفاء نفسك بشكل صحيح من خلال القناع، وتناول جرعتين من اللقاحات (إذا لم يتم التطعيم بعد) ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على التهوية الجيدة إلى أقصى حد ممكن.

هل ستكون هناك موجة أخرى؟
 

يتم الإبلاغ عن حالات أوميكرون بشكل متزايد من دول خارج جنوب إفريقيا ونظرًا لخصائصها، فهي كذلك، من المحتمل أن تنتشر إلى المزيد من البلدان، ومع ذلك ، فإن نطاق وحجم الارتفاع في الحالات والأهم من ذلك شدة المرض الذي سيحدث لا يزال غير واضح

 

هل ستعمل اللقاحات الحالية ضد أوميكرون؟
 

بينما لا يوجد دليل يشير إلى أن اللقاحات الحالية لا تعمل على أوميكرون ، فإن بعض الطفرات المبلغ عنها على جين سبايك قد تقلل من فعالية اللقاحات الموجودة. ومع ذلك ، فإن حماية اللقاح تكون أيضًا عن طريق الأجسام المضادة وكذلك المناعة الخلوية ، والتي من المتوقع أن تكون أفضل نسبيًا

 


اللقاحات توفر الحماية

أوميكرون

اللقاحات ومتغير أوميكرون

متحور كورونا الجديد

جنوب أفريقيا

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