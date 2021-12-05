استهداف زراعة 13 ألف فدان لمحصول القمح بالقطاع الزراعى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد المهندس على سليمان مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المستهدف زراعته لمحصول القمح للموسم الزراعى 2021/2022 بالقطاع الزراعى 13 ألف و805 فدان قمح و 23 قيراط.

وقال سليمان إن المنزرع من محصول القمح بنطاق القطاع الزراعى بالمحافظة حتى الأن 9 الآف و630 فدان و20 قيراط، وكان نصيب عدد الحقول الإرشادية من هذه المساحة 40 حقل إرشادى لمحصول القمح ضمن الحملة القومية للنهوض بزراعة القمح.

وأضاف أن الخدمات الإرشادية المجانية عبارة عن 45 كيلو جرام تقاوى لكل حقل إرشادى بالأراضى القديمة و60 كيلو جرام تقاوى بالأراضى الجديدة .

وتابع : أن الأصناف الواردة من مركز البحوث الزراعية قسم بحوث القمح بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى لدعم المزارعين بالتقاوى لزراعتها بالحقول وهى أصناف يتم زراعتها لأول مرة بالقطاع الزراعى.

وفى ذات السياق أكد أن الأصناف السائدة هى جيزة 171 أما سخا 95 سدس 14 ومصر 3 أول يتم زراعتهم بالحقول الإرشادية بورسعيد.

من جهة أخرى أكد مدير الإرشاد الزراعى بأنه تم تحديد سعر توريد أردب القمح المحلى بمبلغ 820 جنيه وبدرجة تقاوى 23.5 قيراط .