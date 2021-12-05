استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية وحركة السفن رغم تحذيرات الأرصاد

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

تواصل هيئة ميناء الإسكندرية فى فتح بوغازي ميناء الإسكندرية والدخيلة وحركة طبيعية للسفن وعمليات الشحن والتفريغ، اليوم الاحد، وسط استقرار لحالة الطقس رغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية .

ويشهد الحالة الطقس بالإسكندرية حاليا استقرارا تاما وسطوعا كاملا للشمس واستقرار درجات الحرارة رغم تحذيرات خبراء الأرصاد بوجود طقس بارد وغير مستقر يصحبة أمطار غزيرة وارتفاع فى الأمواج.

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، اليوم الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.