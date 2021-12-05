إزالة 489 حالة تعدٍ على مساحة 40 ألفا و624 مترا مربعا بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

نفذت محافظة سوهاج إزالة 489 حالة تعد على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 40 ألفا و624 مترا مربعا على مستوى المحافظة حتى الآن، استمرارا للحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

ومن جانبه أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أنه تنفيذ لتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب .

ومن جانبه أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 375 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 25620 متر مربع، وعدد 46 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 4459 متر مربع، وعدد 68 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 10545 متر مربع.

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أعلن عن إزالة 599 حالة تعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وجهات الولاية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات، والتى بدأت يوم الاثنين 11 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى الجمعة 29 أكتوبر، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمواجهة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وكشف "الفقي" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قد قامت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، أسفرت عن إزالة 508 حالة تعدى بالمبانى بمساحة 34 ألف و 560.5 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 91 حالة تعدى بالزراعة بمساحة 84 فدان و16 قيراط.



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