أوركسترا الشباب يشارك "وتريات أوبرا الإسكندرية" فى أعمال موتسارت.. الأربعاء المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورمجدي صابر حفلا فنيا ل أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية في تمام الثامنة من مساء الأربعاء القادم وذلك ،بمشاركة أوركسترا الشباب بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد المدير الفني لمركز تنمية المواهب ،بقيادة المايسترو الدكتور حسن شرارة ومشاركة كل من صوليست البيانو الفنان أمير عوض ،ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال موتسارت العالمية.
ويعد أوركسترا شباب أوبرا الاسكندرية هونتاج لسلسلة التدرج من أوركسترا الأطفال والطلائع بمركز تنمية المواهب بالاسكندرية والذي قامت بأنشائه ودعمه الدكتورة الراحلة رتيبة الحفني في يوليو عام 2006 وتقوم بتدريبه الدكتورة نفين المحمودي المدير الفني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.
قامت الفرقة بتقديم العديد من الحفلات الفنية منذ عام 2007 ،منها مؤلفات العازف المصري عطية شرارة الي جانب أشهر أعمال موسيقى الحجرة التي كتبت في عصر الباروك، الي جانب بعض أعمال السيمفونيات في العصر الكلاسيكي لموتسارت.
فيما تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا فنيا لفرقة أنفيشانا للرقص المسرحى بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، وذلك يوم الثلاثاء القادم على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، حيث تتكون الفرقة من 12 عضوًا بقيادة الفنانة "سانجيتا شارما" ،وتنتمى العروض التى تقدمها فرقة أنفيشانا للرقص المسرحى إلى الرقص الهندى الحديث حيث تتسم بالتعبيرات المعاصرة ولكنها تحتفظ بالطابع الهندى الأصيل حيث تعتمد على أسلوب التجريد
يذكر أن الفنانة سانجيتا شارما، مديرة ومؤسسة فرقة أنفيشانا، قد تدربت على يد عدد من الأسماء المهمة على أشكال الرقص التى تمزج بين رقصة الكاتاكالى الكلاسيكية الهندية، وفن كالاريباياتوالقتالى، واليوجا، والرقص الغربى المعاصر مثل أسلوب رقص "ليمون ولابان" من ولاية كارولينا الأمريكية عام 1993، وحازت على العديد من الجوائز، وقد قامت بتنظيم العديد من ورش العمل فى الرقص وقدمت عروضًا فى ألمانيا وكوريا الجنوبية وسيشيل.
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