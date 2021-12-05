أوركسترا الشباب يشارك "وتريات أوبرا الإسكندرية" فى أعمال موتسارت.. الأربعاء المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورمجدي صابر حفلا فنيا ل أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية في تمام الثامنة من مساء الأربعاء القادم وذلك ،بمشاركة أوركسترا الشباب بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد المدير الفني لمركز تنمية المواهب ،بقيادة المايسترو الدكتور حسن شرارة ومشاركة كل من صوليست البيانو الفنان أمير عوض ،ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال موتسارت العالمية.

ويعد أوركسترا شباب أوبرا الاسكندرية هونتاج لسلسلة التدرج من أوركسترا الأطفال والطلائع بمركز تنمية المواهب بالاسكندرية والذي قامت بأنشائه ودعمه الدكتورة الراحلة رتيبة الحفني في يوليو عام 2006 وتقوم بتدريبه الدكتورة نفين المحمودي المدير الفني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.

قامت الفرقة بتقديم العديد من الحفلات الفنية منذ عام 2007 ،منها مؤلفات العازف المصري عطية شرارة الي جانب أشهر أعمال موسيقى الحجرة التي كتبت في عصر الباروك، الي جانب بعض أعمال السيمفونيات في العصر الكلاسيكي لموتسارت.