أسباب إصابة طفلك بثقوب القلب.. اعرف العلامات

نهير عبد النبى

الثقوب الموجودة في القلب هي عيوب خلقية بسيطة في القلب موجودة عند الولادة، وهذه العيوب تغير التدفق الطبيعي للدم عبر القلب، وحسب ما ذكره موقع pedctsurgery فالقلب له جانبان يفصل بينهما جدار داخلي يسمى الحاجز، ومع كل نبضة قلب يتلقى الجانب الأيمن من قلبك الدم المفتقر إلى الأكسجين من جسمك ويضخه إلى رئتيك، ويتلقى الجانب الأيسر من قلبك الدم الغني بالأكسجين من رئتيك ويضخه إلى جسمك، ويمنع الحاجز اختلاط الدم بين جانبي القلب ومع ذلك يولد بعض الأطفال ولديهم ثقوب في الحاجز العلوي أو السفلي.

ما الذي يسبب ثقوب في القلب؟





غالبًا ما تعتقد أمهات الأطفال الذين يولدون بعيوب الحاجز الأذيني (ASD) أو عيوب الحاجز البطيني (VSDs) أو أنواع أخرى من عيوب القلب أنهم فعلوا شيئًا خاطئًا أثناء الحمل للتسبب في حدوث المشاكل ومع ذلك في معظم الأحيان، لا يعرف الأطباء سبب تطور عيوب القلب الخلقية .

قد تلعب الوراثة دورًا في بعض عيوب القلب، على سبيل المثال يكون الوالد الذي يعاني من عيب خلقي في القلب أكثر عرضة قليلاً من غيره من الأشخاص لإنجاب طفل يعاني من هذه المشكلة نادرًا ما يولد أكثر من طفل في الأسرة مصابًا بعيب في القلب.

غالبًا ما يعاني الأطفال المصابون اضطرابات وراثية، مثل متلازمة داون، من عيوب خلقية في القلب ويعاني نصف الأطفال المصابين بمتلازمة داون من عيوب خلقية في القلب.

كما تم ربط التدخين أثناء الحمل بالعديد من عيوب القلب الخلقية، بما في ذلك عيوب الحاجز.

ما هي علامات وأعراض الثقوب في القلب؟

لا تظهر أي علامات أو أعراض على العديد من الأطفال الذين يولدون بعيوب الحاجز الأذيني، عندما تظهر العلامات والأعراض تكون النفخات القلبية هي الأكثر شيوعًا.

وتتضمن علامات قصور القلب وأعراضه ما يلي:

-التعب الشديد حتى مع بذل مجهود بسيط.

-ضيق في التنفس.

-تراكم الدم والسوائل في الرئتين.

-تراكم السوائل في القدمين والكاحلين والساقين.

-عيب الحاجز البطيني.