اليوم السابع
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وكيل تعليم الأقصر يعقد اجتماعا تنسيقيا لإطلاق أكبر مسابقة لأوائل الطلاب بالمحافظة

السبت، 04 ديسمبر 2021 11:26 ص
وكيل تعليم الأقصر يعقد اجتماعا تنسيقيا لإطلاق أكبر مسابقة لأوائل الطلاب بالمحافظة وكيل تعليم الأقصر يعقد إجتماع تنسيقى لإنطلاق أكبر مسابقة لأوائل الطلاب
الأقصر – أحمد مرعى

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عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فعاليات الاجتماع التنسيقى لعقد مسابقات أوائل الطلبة على مستوى محافظة الأقصر، حيث صرح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم عقد إجتماع مع قيادات أحد الأحزاب، ومديرى الادارات التعليمية للإستعداد للمسابقة.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم بحث التجهيز للترتيبات النهائية لإنطلاق المسابقة الكبرى لأوائل الطلبة التى يجرى تنفيذها، وذلك في إطار سعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الإرتقاء بالتفوق الدراسي والوعى بالمشروعات القومية لدي الطلاب، وبالتعاون مع أحد الأحزاب وتحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا السيد حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، وتوجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى أنه تم شكيل لجنة بالمديرية والتى تضم مديرى مراحل التعليم ( الإبتدائى والإعدادى والثانوى) بالمديرية والتربية الإجتماعية، وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة، موضحاً أن المسابقة متاحة لجميع المدارس الرسمية والرسمية لغات، حيث تستهدف المسابقة الصفوف النهائية من مدارس المراحل ( الابتدائية-الإعدادية-الثانوية ) للعام الدراسي الحالي 2021/2022م.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن المسابقة سيتم تنفيذها على 4 مراحل وهى:- (المرحلة الأولى وتتم بين المدارس في مرحلتي «الابتدائية والإعدادية» على مستوى المجلس القروي؛ لتحديد المدرسة الفائزة في كل مرحلة تعليمية تمثل المجلس القروي - المرحلة الثانية على مستوى المراكز «الإدارات التعليمية»، وتتم التصفية باختيار فريق واحد لكل مرحلة على مستوى المركز - أما المرحلة الثالثة فتكون على مستوى المحافظة «مديرية التربية والتعليم»، وتخوض المنافسة الفرق الفائزة من المرحلة الثانية على مستوى المركز ، وتتم التصفيات لتحديد الفريق الفائز على مستوى المحافظة في كل مرحلة تعليمية - المرحلة الرابعة «التصفيات النهائية» على مستوى الجمهورية، وتتم بين فرق المحافظات لتحديد المحافظات الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى لكل مرحلة تعليمية «ابتدائي – إعدادي – ثانوي»، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع جميع الادارات التعليمية لتطبيق الضوابط والشروط الواردة من وزارة التربية والتعليم.

وكيل تعليم الأقصر يعقد إجتماع تنسيقى لإنطلاق أكبر مسابقة لأوائل الطلاب (1)
وكيل تعليم الأقصر يعقد إجتماع تنسيقى لإنطلاق أكبر مسابقة لأوائل الطلاب (1)

 

وكيل تعليم الأقصر يعقد إجتماع تنسيقى لإنطلاق أكبر مسابقة لأوائل الطلاب (2)
وكيل تعليم الأقصر يعقد إجتماع تنسيقى لإنطلاق أكبر مسابقة لأوائل الطلاب (2)

 

وكيل تعليم الأقصر يعقد إجتماع تنسيقى لإنطلاق أكبر مسابقة لأوائل الطلاب (3)
وكيل تعليم الأقصر يعقد إجتماع تنسيقى لإنطلاق أكبر مسابقة لأوائل الطلاب (3)

 

وكيل تعليم الأقصر يعقد إجتماع تنسيقى لإنطلاق أكبر مسابقة لأوائل الطلاب (4)
وكيل تعليم الأقصر يعقد إجتماع تنسيقى لإنطلاق أكبر مسابقة لأوائل الطلاب (4)

 

وكيل تعليم الأقصر يعقد إجتماع تنسيقى لإنطلاق أكبر مسابقة لأوائل الطلاب (5)
وكيل تعليم الأقصر يعقد إجتماع تنسيقى لإنطلاق أكبر مسابقة لأوائل الطلاب (5)

 


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