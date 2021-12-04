اليوم السابع
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نقيب صيادلة الفيوم: نتحرى حول الصيدليات المخالفة لمحاربة مافيا تجارة الأدوية

السبت، 04 ديسمبر 2021 11:11 ص
نقيب صيادلة الفيوم: نتحرى حول الصيدليات المخالفة لمحاربة مافيا تجارة الأدوية الدكتور ربيع السوداني نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم
الفيوم: رباب الجالي

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قال الدكتور ربيع السوداني نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم ، إن مجلس النقابة يستمر في إجراء التحريات اللازمة حول الصيدليات المخالفة والتي يديرها أو يمتلكها غير صيادلة ما يؤدي الي خلق مافيا تجاره الأدوية واحتكار بعض الأصناف.

وأضاف نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم، أن الشكاوى التي تصل الي النقابة عن هذه الصيدليات ومدى خروجها من عدمه عن آداب وتقاليد المهنة تحول مهنة سامية إلى مهنة تجارية هدفها استغلال المريض.

وأوضح الدكتور نادي حافظ وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم ورئيس لجنة الدخلاء أن قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 نصّ على أنه "لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين".

وتابع وكيل نقابة الصيادلة ان المادة 78 تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منّ زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي"

 

 

 


نصابة صيادلة الفيوم

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